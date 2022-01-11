BIST 2.061
DOLAR 13,85
EURO 15,70
ALTIN 804,53
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'den PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel için tepki: Hesaplaşacağız

AK Parti'den PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel için tepki: Hesaplaşacağız

AK Partili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarına dair "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TSK tarafından öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan ve birlikte fotoğrafları paylaşılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, HDP Milletvekili Semra Güzelile samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel'in "Sözlüm" dediği Bora'nın, 2 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu ortaya tespit edilmişti. Skandal sonrası harekete geçildi, Adalet Bakanlığı Güzel için fezleke hazırlanan fezlekeyi Meclis'e gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na göderdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
HDP milletvekili Semra Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş
Foto Galeri HDP milletvekili Semra Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'in vedası olay oldu futbolculara söyledi: Yarı yolda bırakıldım
Fatih Terim'in vedası olay oldu futbolculara söyledi: Yarı yolda bırakıldım
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
EGO otobüs sefer saatleri hafta içi-haftas onu sefer saatleri
EGO otobüs sefer saatleri hafta içi-haftas onu sefer saatleri
Yasaklı köpek ırkları için son 3 gün
Yasaklı köpek ırkları için son 3 gün
Elektrik faturaları kademeli tarifeye çoktan geçti! Faturayı gören şoke oldu
Elektrik faturaları kademeli tarifeye çoktan geçti! Faturayı gören şoke oldu
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar geliyor AKOM'dan flaş açıklama
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar geliyor AKOM'dan flaş açıklama
İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması! İstifa mı etti ettirildi mi? Eşinin ablasının arama kararı var
İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması! İstifa mı etti ettirildi mi? Eşinin ablasının arama kararı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamu Görevlileri Etik Kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamu Görevlileri Etik Kurulunu kabul etti
Büyük panik yaşandı! 6,8 büyüklüğünde deprem oldu
Büyük panik yaşandı! 6,8 büyüklüğünde deprem oldu
Cübbeli Ahmet Hoca'ya domuz kalbinden nakil soruldu
Cübbeli Ahmet Hoca'ya domuz kalbinden nakil soruldu