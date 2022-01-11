AK Parti'den PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel için tepki: Hesaplaşacağız

AK Partili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarına dair "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TSK tarafından öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu ortaya çıkan ve birlikte fotoğrafları paylaşılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, HDP Milletvekili Semra Güzelile samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel'in "Sözlüm" dediği Bora'nın, 2 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu ortaya tespit edilmişti. Skandal sonrası harekete geçildi, Adalet Bakanlığı Güzel için fezleke hazırlanan fezlekeyi Meclis'e gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na göderdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.