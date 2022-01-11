Fatih Terim'in vedası olay oldu futbolculara söyledi: Yarı yolda bırakıldım

Fatih Terim, ailesi ile geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Futbolcularla kısa bir sohbet gerçekleştiren Terim'in "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım." ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

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Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan Fatih Terim, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

Fanatik gazetesinde yer alan iddiaya göre futbolcularla da kısa bir sohbet gerçekleştiren tecrübeli teknik adam şu sözleri kullandı:

"Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğnizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin"