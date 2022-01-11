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Yasaklı köpek ırkları için son 3 gün

Yasaklı köpek ırkları için son 3 gün

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak kayıt alınması için son tarihe 3 gün kaldı.

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Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre doluyor. 

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor.

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu tarihten sonra söz konusu türleri üreten, sergileyen, takas eden, satışını yapanlara verilen ceza 2022 yılında 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Ayrıca yasaklı ırkların, aynı tarihe kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılması zorunlu tutuldu.

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