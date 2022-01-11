Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir istifa daha! Yönetime teşekkür etmedi

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden istifa etti. Yayınladığı veda mesajındaki çarpıcı ayrıntı dikkat çekti...

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Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar istifa ettiğini açıkladı. Hanedar, sosyal medyadan Fatih Terim'le birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Bugün itibarı ile GALATASARAY’daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. GALATASARAY’a hizmet bir şereftir!" ifadelerini kullandı.