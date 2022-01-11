Kulüp dizisinde Tasula kim oynuyor gerçekte kimdir?

Netflix'in kısa sürede büyük ses getiren Türk yapımı dizisi Kulüp'ün 2. sezonu yayına girdi. Birçok seyirci Kulüp dizisi 2. sezon kaç bölüm sorusunun yanıtını arıyor. Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi 2. sezonu 4 bölümden oluşuyor. Toplam yayınlanan bölüm sayısı ise 10. Peki Kulüp dizisinde Raşel'in en yakın arkadaşı Tasula'yı kim oynuyor, gerçek adı nedir?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp 2. sezonu ile de en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Türk yapımı dizis olan Kulüp'ün 2. sezonu 4 bölümden oluşuyor ve toplamda yayınlanan bölüm sayısı 10. 2. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Merve Şeyma Zengin kimdir: 1995 yılında dünyaya gelen Merve Şeyma Zengin,İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.Bir Peri Masalı Radyum Kızları adlı tiyatro oyununda rol almıştır.

2019-Bağlılık Aslı,2020-When I'm Done Dying, ve 2018-Gülperi gibi yapımlarla tanınmıştır.

Merve Şeyma Zengin,günümüzde Netflix'te yayınlanacak Kulüp dizisinde Tasula olarak rol almıştır.Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyor.

Kulüp dizisi oyuncuları:

Netflix’in Türk yapımı projelerinden olan Kulüp’te yer alan oyuncular şu şekilde;

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Şeyma Zengin

Sezer Arıçay

Doğanay Ünal

Kulüp dizisi konusu: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.

Altı bölümlük dizide bölümlerin konuları ise şöyle:

Birinci bölüm konusu: Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

İkinci bölüm konusu: Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.

Üçüncü bölüm konusu: Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.

Dördüncü bölüm konusu: Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.

Beşinci bölüm konusu: Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.

Altıncı bölüm konusu: Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.