Müge Anlı ilişki ağını çözmek için tahta kullandı köyde onlarca kişinin birbiriyle ilişkisi çıktı

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda Fethiye'deMendos Dağı eteklerinde motosiklet üzerinde pusuya düşürülerek öldürülen Cahit-Hatice Paslı çiftinin köyde birçok kişiyle ilişkisi ortaya çıktı.

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Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın ele aldığı yasak aşklarla dolu Fethiye cinayeti, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Muğla’da yaşayan Cahit (42) ve Hatice (33) Paslı çifti, 9 Mart 2016 tarihinde Fethiye’ye bağlı Mendos Dağı eteği Ölüdeniz istikametine doğru motosikletle hareket halindeyken pompalı tüfekle vurularak öldürüldüler.

Ağıllarına 100 metre mesafede cenazeleri bir dağ bisikletçisi tarafından bulunan çiftin köyde adlarının çıktığı karmaşık ilişkileri yüzünden öldürüldüğü düşünülüyor.

Tahta kullandı

İçinden çıkılamaz ilişkileri canlı yayında tahta kullanarak anlatan Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuyu derinleştirdikçe yalnızca öldürülen çiftin değil köydeki onlarca kişinin de birbiriyle benzer ilişkiler içinde olduğunu ortaya çıkardı.

Öldürülen Cahit Paslı ve erkek kardeşi Ekrem Paslı’nın komşuları Sündüz Varçın ile Sündüz’ün eşi Ali Varçın’ın Ekrem’in eşi Gülcan ile ilişkisi ortaya çıkarken öldürülen Hatice Paslı’nın ise kocasının teyzesinin oğlu Özay Zor ve onun eniştesi Tezcan Zor ile birlikte olduğu öğrenildi. Öte yandan Hatice Paslı’nın öldükten sonra iç çamaşırından da görüştüğü erkeklere ait numaraların yazdığı bir kağıt da çıktı.

Yeni bir ilişki daha

Bozyer Mahallesi olarak geçen Fethiye’deki köyde, ilişkileri ortaya çıkan yalnızca Mendos Dağı’ndaki yayla evlerinde komşu olan bu çiftler değildi. Müge Anlı, bugün ekrana getirdiği yayında öldürülen Hatice Paslı’nın ilişkisinin olduğu kocasının kuzeni Özay Zor’un kardeşi Sultan’ın da öldürülen Cahit ve onun kardeşi Şuayip Paslı ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Karısıyla sevgilisine aynı elbiseyi almış

Akılların almadığı ilişkiler ağında öldürülen Hatice Paslı’nın bir dönem beraber olduğu kocasının kuzeni Özay Zor’un hem sevgilisine hem de eşine aynı elbiseyi alıp giydirdiği iddia edildi. Canlı yayına ihanet ettiği eşiyle birlikte bağlanan Özay Zor, iddiayı yalanlarken ilişkilerini karısının öğrenmesi üzerine Hatice Paslı ile ayrıldıklarını ifade etti.