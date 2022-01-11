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21 aylık çocuk su sanarak içti! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

21 aylık çocuk su sanarak içti! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

KİLİS'ten son gelen haber korkunç! Çalkaya köyünde mutfakta bulunan su şişesindeki kireç çözücüyü içen 21 aylık çocuk hastaneye kaldırıldı.

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 Kilis'te kireç çözücü içen 21 aylık çocuk hastanede tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Çalkaya köyünde 5 gün önce mutfakta su şişesindeki kireç çözücüyü içen 21 aylık Yusuf Can fenalaştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumu kötüye giden çocuğun ambulans uçakla Gaziantep Havalimanı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

Baba Mehmet Can, gazetecilere, oğlunun su sanarak kireç çözücüyü içtiğini belirterek, "İşten yeni gelmiştim. Annesi içeride yatakları hazırlıyordu. O ara içmiş. Ağlama sesiyle geldim. Çocuğun elinde kireç çözücü şişesi vardı. Direkt ambulansı arayarak hastaneye kaldırdık. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra yoğun bakıma alındı, hala bekliyoruz." dedi.

Doktorlara teşekkür eden Can, oğlunun tedavisinin Ankara'da süreceğini kaydetti.

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