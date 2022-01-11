Hüseyin Gülerce Zaman gazetesinin yazarlarını savundu: Talimatla yazıyorlardı diyemem

FETÖ'cü Zaman gazetesi davasında tanık eski Zaman yazarı Hüseyin Gülerce dinlendi. 'Yapıyla doku uyuşmazlığımız var' diyen Gülerce diğer yazarlar Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne hakkında fikirlerinin sorulması üzerine talimatla yazı yazacak kimselerin olmadığını söyledi.

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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada tanık yazar Hüseyin Gülerce dinlendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Şahin Alpay ile avukatları katıldı.

Tanık Gülerce, sanık Alpay'ı yakından tanıdığını, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu düşünmediğini, talimatla köşe yazısı yazacak biri olmadığını savunarak, diğer sanıklar hakkında da aynı görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Tweeti silmeli istediler

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak tanık olarak dinlenen köşe yazarı Hüseyin Gülerce, "Bu arkadaşlara bir talimat geldiğini asla düşünmem. Kendi fikirlerini yazıyorlardı. Böyle bir şeye şahit olmadım, bunun dedikodusunu bile duymadım. MİT krizinde kendi tavrımı ortaya koydum. Benim erkenden tavır koymamım somut örneği; 25 Aralık'tan 2 gün sonraki, 3 paragraftan oluşan bir tweettir. Tweeti silmemi istediler. Bana gözdağı verildi. 'O tweeti derhal siliyorsun' dediler silmedim. Bizim bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var" ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti. Mahkeme dava dosyasının mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.