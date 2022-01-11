BIST 2.049
DOLAR 13,85
EURO 15,69
ALTIN 803,51
HABER /  EKONOMİ

Alışveriş platformu Getir n11'e ortak oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alışveriş platformu Getir n11'e ortak oldu

Getir’in Türkiye’nin öncü alışveriş platformlarından n11’e yatırım yapmak için ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Rekabet Kurumu’nun onayı sonrası şirket, sermaye artırımı ile n11’e ortak olurken şirketin yönetiminden de sorumlu olacak.

Abone ol

Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçtiğimiz yılın ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.

Mart 2013’te Doğuş Holding A.Ş. ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11’de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.

20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11’e yapılan yatırım, şirketin şimdiye kadar Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
21 aylık çocuk su sanarak içti! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
21 aylık çocuk su sanarak içti! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Hüseyin Gülerce Zaman gazetesinin yazarlarını savundu: Talimatla yazıyorlardı diyemem
Hüseyin Gülerce Zaman gazetesinin yazarlarını savundu: Talimatla yazıyorlardı diyemem
Dünya Ekonomik Forumu uyardı 2022 raporunda ürküten 10 başlık
Dünya Ekonomik Forumu uyardı 2022 raporunda ürküten 10 başlık
TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 son gün ne zaman, başvuru sayfası
TED Koleji bursluluk sınav başvurusu 2022 son gün ne zaman, başvuru sayfası
Bakan Nureddin Nebati TÜSİAD heyetiyle görüştü Kaslowski "Enflasyon neden yükseliyor?" diye sormuştu
Bakan Nureddin Nebati TÜSİAD heyetiyle görüştü Kaslowski "Enflasyon neden yükseliyor?" diye sormuştu
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir istifa daha! Yönetime teşekkür etmedi
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir istifa daha! Yönetime teşekkür etmedi
Asude Selma Kalebek oynadığı diziler hangisi Asude Selma Kalebek yaşı kaç?
Asude Selma Kalebek oynadığı diziler hangisi Asude Selma Kalebek yaşı kaç?
AK Parti'den PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel için tepki: Hesaplaşacağız
AK Parti'den PKK'lı sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel için tepki: Hesaplaşacağız
Fatih Terim'in vedası olay oldu futbolculara söyledi: Yarı yolda bırakıldım
Fatih Terim'in vedası olay oldu futbolculara söyledi: Yarı yolda bırakıldım