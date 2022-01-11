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Almanya'da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş BioNTech aşısı uygulandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş BioNTech aşısı uygulandı

ALMANYA'nın Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezinde yaklaşık 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşı dozu uygulandığı bildirildi.

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ALMANYA'nın Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezini işleten Tresec şirketinden yapılan yazılı açıklamada hatalı etiketlenmeden kaynaklı olarak aşı merkezinde 4-6 Ocak tarihlerinde son kullanım tarihi 31 Aralık 2021 olan BioNTech aşısının kullanıldığı belirtildi.

Olayın rutin kalite kontrolü sırasında işletmeci şirket tarafından fark edildiği ve Ebersberg bölge yönetimine bildirildiği aktarılan açıklamada ilgili vatandaşların da bilgilendirildiği ifade edildi.

Aşının uygulanan kişilerin sağlığına olumsuz etkilerinin beklenmediği belirtilerek ilgili kişilerin aşı merkezinde ücretsiz antikor ölçümü yapabileceği ve gerektiğinde tekrar aşı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada söz konusu olay nedeniyle iki çalışanın görevine son verildiği de kaydedildi.

Tresec şirketinin müdürü Liam Klages, ülke basınına yaptığı açıklamada söz konusu olaydan yaklaşık 1800 kişinin etkilendiğini belirtti.

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