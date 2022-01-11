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Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

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