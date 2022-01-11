BIST 2.046
DOLAR 13,84
EURO 15,73
ALTIN 808,20
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık

Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını belirtti.

Abone ol

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Terim ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Elmas, yeni teknik adam konusuna da değindi.

"Galatasaray'a yakışır şekilde ayrıldık"
Son dönemde yaşananların Galatasaray’ı yıpratmak için kullanıldığını söyleyen Elmas, "Tartışılır sonunda başkan karar verir. Her zaman kararlarımın hesabını vermeye ve bedelini ödemeye hazırım. Bence ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih Hoca ilk önce benim için çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı. Bu konuda birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim çalışması yürütüyor. Son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli olan kişi benim. Hocamız görevdeyken bir başka hoca ile görüşmedik. Galatasaray için en doğru kararları vermek adına tüm paydaşlarla konuşmak benim görevimdir." dedi.

"Torrent ile anlaştık"
Yeni hoca konusuna ise açıklık getiren Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı
Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu
Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu
Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu: Beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu: Beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Çin kripto piyasasını tepe taklak edecek yeni kararı duyurdu
Çin kripto piyasasını tepe taklak edecek yeni kararı duyurdu
Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti: Geç de olsa mutluyuz
Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti: Geç de olsa mutluyuz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay 'beceriksiz ve cahil' ifadesi için kararını verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay 'beceriksiz ve cahil' ifadesi için kararını verdi
AK Parti'den cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara için ilk tepki
AK Parti'den cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara için ilk tepki
Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman TRT yayın tarihi
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman TRT yayın tarihi