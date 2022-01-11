Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını belirtti.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Terim ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Elmas, yeni teknik adam konusuna da değindi.

"Galatasaray'a yakışır şekilde ayrıldık"

Son dönemde yaşananların Galatasaray’ı yıpratmak için kullanıldığını söyleyen Elmas, "Tartışılır sonunda başkan karar verir. Her zaman kararlarımın hesabını vermeye ve bedelini ödemeye hazırım. Bence ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih Hoca ilk önce benim için çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı. Bu konuda birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim çalışması yürütüyor. Son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli olan kişi benim. Hocamız görevdeyken bir başka hoca ile görüşmedik. Galatasaray için en doğru kararları vermek adına tüm paydaşlarla konuşmak benim görevimdir." dedi.

"Torrent ile anlaştık"

Yeni hoca konusuna ise açıklık getiren Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını duyurdu.