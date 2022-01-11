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İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası! Bu semptoma dikkat çekti

İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası! Bu semptoma dikkat çekti

Omicron'a karşı en iyi korumayı sağlamak için pek çok ülke üçüncü doz kararı aldı. Bunun en iyi koruma yöntemi olduğunu belirten uzmanlar yine de yüzde yüz koruma sağlamadığının altını çizerken İngiltere'den hayli ilginç bir haber geldi. ZOE Covıd Study'den Doktor Claire Steves'e göre hapşırma, 'aşıdan önce hiç görmediğimiz' bir semptom olarak karşımıza çıkıyor.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması son sürat devam ederken yapılan çalışmalar ile her gün Omicron'u biraz daha iyi tanıyoruz.

İlk defa Güney Afrika'da görüne Omicron'un semptomları hakkında da çok şey öğrenildi. İngiltere'de pandeminin hareketlerini takip eden ZOE Covıd Study, bu çabaya büyük katkı vermiş durumda. ZOE bulgularına göre sık görülen semptomlardan birisi de hapşırmak. ZOE Covıd Study'den Doktor Claire Steves'e göre hapşırma, 'aşıdan önce hiç görmediğimiz' bir semptom.

Doktor, normalden daha fazla hapşırmanın Kovid-19'un bir işareti olabileceğini ancak yalnızca aşılanmış kişilerde görüldüğünü öne süren ZOE bulgularına atıfta bulundu. Steves, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlginç bir şekilde verilerimiz aşılanmış ve daha sonra Kovid-19 için pozitif test edilen kişilerin aşı olmayanlara kıyasla hapşırmayı bir semptom olarak bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor."

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