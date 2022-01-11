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Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı

Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan 'Çin'de hastalığa yakalananların kulak, göz ve burunlarından kan gelen yeni salgın' iddiasının arkasında ülkenin uyguladığı sıkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikası çıktı.

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Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir iddia paniğe neden oldu. ABD'li muhabir Ben Harnwell'e dayandırılan haberlerde Çin'de yeni bir virüs bulunduğu, hastalığa yakalananların kulak göz ve burunlarından kan geldiği ve kentin tamamen karantinaya alındığı iddiaları yer alıyordu. Oysa Çin'in aldığı yeni karantina kararının herhangi bir yeni hastalıkla alakası yoktu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek sıkı önlemler uygulamaya devam ediyor. Sıfır-Kovid politikası uygulanan ülke küçük vaka grupları için bile büyük karantinalar uyguluyor. En son gelen karantina haberi de Anyang kentinde iki Omicron vakasının doğrulanmasının ardından geldi.

5.5 milyon nüfuslu şehirde karantina

Çin hükümeti şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang'da yetkililer şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti.

Şehirde temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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