BIST 2.046
DOLAR 13,84
EURO 15,73
ALTIN 807,65
HABER /  DÜNYA

Fransa'dan tepki çeken karar! Müslüman kadınlar ifşa edilecek

Fransa'dan tepki çeken karar! Müslüman kadınlar ifşa edilecek

FRANSA hükümeti bir ev kiralama şirketinden erkekler olmadan havuzlu villa tutan Müslüman kadınları ifşa etmesini istedi.

Abone ol

FRANSA'da hükümet bu kez de havuza giren Müslümanları hedef aldı. Fransız gazetesi Le Monde'nin haberine göre; hükümet, ev kiralama şirketi Airbnb'den kadın kadına havuza girmek için villa kiralayan Müslümanları rapor etmesini istedi.

Haberde üst düzey bir devlet yetkilisinin havuzlu villalar kiralayan kadınların belirlenmesi amacıyla Airbnb ile bir işbirliği için anlaştığı ifade edildi. Bilgilerin Müslümanları hedef alan 'cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler' yasası kapsamında yaptırım yetkisi kullanılması için talep edildiği belirtildi.

Söz konusu haberde yasa kapsamında kamu yardımı alan derneklerin anayasal değer ilkelerini içeren 'laiklik tüzüğü' imzalama zorunluluğuna ve yasanın ihlali durumunda verilen hibenin geri çekilebileceğine dikkat çekildi. Yaklaşık 700 bin yapıyı ilgilendiren bu yasanın yerel idareye anayasal değer ilkelerini kendine göre yorumlayarak yargı sürecinden geçmeden hemen yaptırım yetkisi ve keyfi ceza verme yetkisi verdiği belirtildi.

Habere göre; Ocak 2021 ile Kasım 2021 arası 24 bin 573 yapı denetlendi. 704 iş yeri, dernek veya özel işletme kapatıldı ve 46 milyon avro değerinde banka hesaplarına el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık
Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı
Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı
İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası! Bu semptoma dikkat çekti
İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası! Bu semptoma dikkat çekti
Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu: Beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu: Beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim
Siirt'te çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı
Siirt'te çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı
Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti: Geç de olsa mutluyuz
Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti: Geç de olsa mutluyuz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay 'beceriksiz ve cahil' ifadesi için kararını verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay 'beceriksiz ve cahil' ifadesi için kararını verdi
AK Parti'den cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara için ilk tepki
AK Parti'den cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara için ilk tepki
Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu