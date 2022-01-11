Fransa'dan tepki çeken karar! Müslüman kadınlar ifşa edilecek

FRANSA hükümeti bir ev kiralama şirketinden erkekler olmadan havuzlu villa tutan Müslüman kadınları ifşa etmesini istedi.

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FRANSA'da hükümet bu kez de havuza giren Müslümanları hedef aldı. Fransız gazetesi Le Monde'nin haberine göre; hükümet, ev kiralama şirketi Airbnb'den kadın kadına havuza girmek için villa kiralayan Müslümanları rapor etmesini istedi.

Haberde üst düzey bir devlet yetkilisinin havuzlu villalar kiralayan kadınların belirlenmesi amacıyla Airbnb ile bir işbirliği için anlaştığı ifade edildi. Bilgilerin Müslümanları hedef alan 'cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler' yasası kapsamında yaptırım yetkisi kullanılması için talep edildiği belirtildi.

Söz konusu haberde yasa kapsamında kamu yardımı alan derneklerin anayasal değer ilkelerini içeren 'laiklik tüzüğü' imzalama zorunluluğuna ve yasanın ihlali durumunda verilen hibenin geri çekilebileceğine dikkat çekildi. Yaklaşık 700 bin yapıyı ilgilendiren bu yasanın yerel idareye anayasal değer ilkelerini kendine göre yorumlayarak yargı sürecinden geçmeden hemen yaptırım yetkisi ve keyfi ceza verme yetkisi verdiği belirtildi.

Habere göre; Ocak 2021 ile Kasım 2021 arası 24 bin 573 yapı denetlendi. 704 iş yeri, dernek veya özel işletme kapatıldı ve 46 milyon avro değerinde banka hesaplarına el konuldu.