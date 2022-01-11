BIST 2.046
DOLAR 13,81
EURO 15,71
ALTIN 808,60
HABER /  DÜNYA

Saddam'ı yargılayan hakim cumhurbaşkanı adayı oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Saddam'ı yargılayan hakim cumhurbaşkanı adayı oldu

IRAK'ta 2006 yılında idam edilen eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'i yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Abone ol

IRAK'ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisinde Başkanlık Divanının seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı.

2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin'i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisindeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.

Irak'ta anayasada herhangi bir madde yer almamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığına Kürtler, Başbakanlığa Şiiler ve Meclis Başkanlığına Sünniler seçiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği kilolu asker gündem oldu
Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği kilolu asker gündem oldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması! Tepki gösterilmişti
Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması! Tepki gösterilmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz
Öldürülen avukat Dilara Yıldız olayında yeni gelişme
Öldürülen avukat Dilara Yıldız olayında yeni gelişme
Bakanlık yeni kararı duyurdu! Döviz ve altın açıklaması
Bakanlık yeni kararı duyurdu! Döviz ve altın açıklaması
LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam geldi
LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde buluştu
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde buluştu
Dr. Ali Cengiz Kalkan'dan dikkat çeken Omicron uyarısı: Koronavirüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı
Dr. Ali Cengiz Kalkan'dan dikkat çeken Omicron uyarısı: Koronavirüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı
Fransa'dan tepki çeken karar! Müslüman kadınlar ifşa edilecek
Fransa'dan tepki çeken karar! Müslüman kadınlar ifşa edilecek