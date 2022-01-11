Saddam'ı yargılayan hakim cumhurbaşkanı adayı oldu

IRAK'ta 2006 yılında idam edilen eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'i yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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IRAK'ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisinde Başkanlık Divanının seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı.

2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin'i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisindeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.

Irak'ta anayasada herhangi bir madde yer almamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığına Kürtler, Başbakanlığa Şiiler ve Meclis Başkanlığına Sünniler seçiliyor.