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Kılıçdaroğlu'ndan Enes Kara açıklaması! Tepki gösterilmişti

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, dün bir video çekerek hayatına son verdi. Kara’nın intiharının ardından sosyal medyada arkasında bırakmış olduğu video çok konuşuldu.

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Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu konuda bir tepki vermemekle eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden paylaşım yapmadığına yönelik bir açıklamada bulundu.

"Paylaşım yapmayacağım"
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum.

"Bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum"
Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum."

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedildi.

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