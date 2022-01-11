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Öldürülen avukat Dilara Yıldız olayında yeni gelişme

Öldürülen avukat Dilara Yıldız olayında yeni gelişme

Tuzla'da avukat Dilara Yıldız’ı silahla öldüren eski nişanlısı “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.

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Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

 3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Hakimlik, şüpheli Oktay Dönmez’in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

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