Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği kilolu asker gündem oldu

Ermenistan'ın Kazakistan'daki olayları bastırmak için gönderdiği askerin kilolu görüntüleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini artırmıştı.

Olaylarda 164 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi gözaltına alındı.

Olayların kontrolden çıkmasıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev eski Sovyet ülkelerinin oluşturduğu, NATO benzeri bir topluluk olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istedi.

Bu yardım çağrısının ardından başta Rusya olmak üzere Belarus ve Ermenistan gibi ülkelerden asker sevkiyatları başladı.

Ermenistan'ın gönderdiği asker dalga konusu oldu

Ülkelerin Kazakistan'a sevkiyatlar ise resmi makamlarca paylaşıldı. Paylaşılan o görüntülerden Ermenistan'ın sevkiyatında bir askerin vücut ölçüleri dikkat çekti.

Kazakistan'daki şiddet olaylarını bastırmak için yollanan askerin kiloları sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kullanıcılar fotoğrafları, "Ermenistan'ın, Kazakistan'daki fırınları korumak için gönderdiği askerler" notuyla paylaşırken, "Kazakistan fırınlarını korumalı" yorumları da yapıldı.