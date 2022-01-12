Grev kararı alınmıştı özel sektören en büyük sözleşmesi imzalandı! Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıktı. Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle ilk 6 ay için yüzde 27.44 oranında zam yapıldı.

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Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.

Grev kararı alınmıştı

Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.