AK Parti son anketin sonuçlarını açıkladı! Erken seçim olacak mı? Erdoğan, Nureddin Nebati'ye kızgın mı?

AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı yeni ekonomi modeli ve dövizdeki düşüşle ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. Şen, 'erken seçim' sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdlkadir Selvi, AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in "AK Parti’nin ikinci 20’nci yıla hazırlığı" dediği çalışmanın sonuçlarınını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı yeni ekonomi modeli ve dövizdeki düşüşle ilgili anket, ilginç sonuçlar içeriyor. İşte Selvi'nin köşesinden o anketin sonuçları ve erken seçim iddiaları ile Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye kızgın olduğu iddialarıyla ilgili son gelişmeler...

Destek neden yüzde 56'da kaldı

Ankete katılanların yüzde 56.1’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekliyor. Buna yakın başka bir oran daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili verdiği mücadelede samimi olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 56.4 çıkıyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 43.6.

Mustafa Şen yıllardır kamuoyu araştırmalarını yönetmiş bir isim. Ancak siyasi kimliğinden sıyrılıp ‘yüzde 56 evet’in ne anlama geldiğini yorumluyor. “Bu yüzde 56, neden yüzde 66 ya da 70 çıkmadı?” sorusuna yanıt arıyor. ”Vatandaş bekliyor. Yeni ekonomi politikası adı altında vaat ettiklerini gerçekleştirecekler mi diye bakıyor” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yorumu isabetli buluyor.

Erken seçim olacak mı?

Asgari ücretteki artış, memur ve emeklilere yapılan zamlar nedeniyle, “İktidar erken seçime mi gidecek?” sorusu ortaya atıldı. AK Parti’nin yetkili kurullarında yapılan değerlendirmelere bir de o yönüyle kulak kabarttığını belirten Selvi şunları yazdı:

Nisan'a kadar ağır ekonomik sıkıntıların düzelmesi beklenmiyor

- Ekonomiyle ilgili rahatlamanın hissedilmesi için yeni enstrümanların devreye sokulması bekleniyor. Bunlar 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Ne kadar tedbir uygulamaya konulursa konulsun, 2021 yılının son 3 ayında yaşanan ağır ekonomik sıkıntıların hemen düzelmesi beklenmiyor.

2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru

- Vatandaşların nisan ve mayıs ayıyla birlikte ekonomik iyileşmeyi hissetmeye başlaması bekleniyor. Ama asıl hedef, fiyatların düşmesini ve refah artışını sağlamak. O nedenle 2022 yılı için seçim yılı değil, geçim yılı demek daha doğru olur. 2022 yılı, enflasyonla mücadele yılı olacak.