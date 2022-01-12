Vaka sayısı resmen patladı! Bilim Kurulu toplanıyor Ne önlemler alınacak AVM'ye restorana kısıtlama...

Koronavirüsün Omicron varyantıyla beraber hızla yayılım göstermesiyle 74 bin vaka sayısı görüldü. Pek çok uzman restoran, AVM kapalı alanlara aşı şartı getirilmesi önerisinde bulunmaya başladı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Omicron varyantı nedeniyle 25-31 Aralık haftalık haritasına göre, Türkiye'de vakalar katlanarak arttı. Uzmanlar, 'En ufak belirtide PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil' uyarısını yapıyor.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ocak 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

AVM'ye restorana aşı şartı önerisi

OMİCRON'a yakalanan ve evde karantinada bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl (65), virüsün etkilerinin hafif hissettiğini belirterek, "Aşı yaptırmamış olmasaydım ya yoğun bakımda olurdum ya da şu an daha kötü şeyler yaşıyordum" dedi. Vakaların daha da artacağını söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka aşı şartı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Aile İçi görüşmeler açık havada olsun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka artışlarının aile ilişkilerinin güçlü olmasından kaynaklandığını belirtti ve uyardı "Buluşmalar, bir araya gelmeler çok kısa olmalı. Yapılan görüşme gerekiyorsa açık havada ve kısa süreli olmalı, maske çıkarılmamalı, mesafe korunmalı" dedi.