Katlanarak artıyor şimdi acil tedbir zamanı! Birleşirse sonuçlar ölümcül
Koronavirüste yılbaşı kutlamalarının da etkisiyle vaka sayıları katlanarak artıyor. Semptomların belirgin olmadığına dikkat çeken uzmanlar ufak bir belirtide bile test yapılması çağrısı yapıyor. Aksi takdirde grip gibi diğer virüslerle birleştiğinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
Omicron varyantı nedeniyle 25-31 Aralık haftalık haritasına göre, Türkiye'de vakalar katlanarak arttı. Uzmanlar, 'En ufak belirtide PCR testi verilmesi gerekir, semptomlar aşırı belirgin değil' uyarısını yaptı.
Zirvede yer alan Eskişehir'de 427.42 olan vaka sayısı 825.92'e yükseldi. Ankara'da vaka sayısı 129.82'den 184,29'a yükseldi. Omicron sonrası vaka sayısı İstanbul'da 2, İzmir'de 5 kat arttı.
Türkiye’nin 25-31 Aralık haftalık koronavirüs vaka haritasına göre, 57 ilde artış görüldü. Vaka sayısı büyükşehirlerde katlanarak arttı. 100 bin kişide en yüksek vaka sayısı 825.92 ile Eskişehir'de görüldü. İstanbul'da da artış 2 katına çıktı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Omicron varyantının Türkiye'de vakalara etkisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25-31 Aralık haftası haritasına da yansıdı. 57 kentte vaka artışı dikkat çekerken büyükşehirlerde vakalar katlanarak arttı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303.51'den 663.69'a, İzmir'de 68.54’ten 323.30'a, Ankara129.82'den 184,29'a yükseldi. Vaka sayısı İstanbul'da 2, İzmir'de 5 kat arttı.