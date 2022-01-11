Katlanarak artıyor şimdi acil tedbir zamanı! Birleşirse sonuçlar ölümcül

Türkiye’nin 25-31 Aralık haftalık koronavirüs vaka haritasına göre, 57 ilde artış görüldü. Vaka sayısı büyükşehirlerde katlanarak arttı. 100 bin kişide en yüksek vaka sayısı 825.92 ile Eskişehir'de görüldü. İstanbul'da da artış 2 katına çıktı.