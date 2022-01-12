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Tokat'ta çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan zanlı yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan şüpheli, bir marketten yaptığı hırsızlığın ardından kısa sürede yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, önceki gün şüpheli şahıs, sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti.

Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.

Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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