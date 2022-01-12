BIST 2.046
DOLAR 13,76
EURO 15,66
ALTIN 805,68
HABER /  GÜNCEL

11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022-sorgulama sayfası

11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022-sorgulama sayfası

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 2022 yılında 2706 lira oldu. Peki 12 Ocak çarşamba günü evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Zamlı yeni evde bakım maaşları ocak ayının 15'inden sonra hesaplara yatacak.

Abone ol

Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı asgari ücrete yapılan zammın ardından arttı. 2022 yılında evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2706 lira verilecek. Zamlı, yeni evde bakım maaşları ocak ayında hesaplara yatacak. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak. 

Evde bakım maaşı 2022 zammı, asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz ay açıklanan asgari ücret oranı ile beraber evde bakım maaşı da arttı. Evde bakım maaşı 1798'den 2706'ya yükseldi.

Kimler evde bakım maaşı alır:  Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır: 

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da 3 gündür kayıp adamdan acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Samsun'da 3 gündür kayıp adamdan acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Vakalar arttı! Evler karantinaya alındı
Vakalar arttı! Evler karantinaya alındı
Dünya Bankası büyüme beklentilerini düşürdü Listede Türkiye de var
Dünya Bankası büyüme beklentilerini düşürdü Listede Türkiye de var
Devlet memurlarının alınacak yemek parasına zam geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Devlet memurlarının alınacak yemek parasına zam geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti son anketin sonuçlarını açıkladı! Erken seçim olacak mı? Erdoğan, Nureddin Nebati'ye kızgın mı?
AK Parti son anketin sonuçlarını açıkladı! Erken seçim olacak mı? Erdoğan, Nureddin Nebati'ye kızgın mı?
Grev kararı alınmıştı özel sektören en büyük sözleşmesi imzalandı! Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı
Grev kararı alınmıştı özel sektören en büyük sözleşmesi imzalandı! Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel talimatı! 'Hızlıca çözün' dedi dosya komisyonda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel talimatı! 'Hızlıca çözün' dedi dosya komisyonda
Otomobilinin lastiği patladı, polis otomobilini gasp etti! Levyeyle polis yaraladı
Otomobilinin lastiği patladı, polis otomobilini gasp etti! Levyeyle polis yaraladı
Kar ve fırtına fena vurdu 5 ilde okullar tatil edildi! Çanakkale, Kırklareli, Denizli...
Kar ve fırtına fena vurdu 5 ilde okullar tatil edildi! Çanakkale, Kırklareli, Denizli...