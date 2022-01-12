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Vakalar patladı Omicron TBMM'yi vurdu! Covid-19'a yakalanan vekil sayısı 200'ü aştı

Vakalar patladı Omicron TBMM'yi vurdu! Covid-19'a yakalanan vekil sayısı 200'ü aştı

Türkiye'de yayılımını sürdüren Omicron varyantı, Meclis'teki vaka sayılarını da yükseltti. Son 10 günde sadece AK Parti'den 9, CHP'den 2 vekil koronaya yakalandı.

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2 yıldır mücadele edilen koronavirüs salgını, yeni varyant Omicron ile yeniden yükselişe geçti. Hemen hemen tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte vaka sayıları artarken ülkelerin normalleşme süreçleri tam tersine sıkı önlemlere yerini bıraktı. Türkiye'de de dün itibarıyla vaka sayılarının Omicron etkisiyle 80 bine dayanması, tedirginliği artırdı.

Uzun zamandır pozitif vaka rastlanmayan Meclis’te Omicron’dan, Meclis’teki milletvekilleri de nasibini aldı.Vekiller arasında virüsün yayılımı arttı. TBMM’de salgının başından bu yana koronaya yakalanan milletvekili sayısı 200’ü aştı.



En çok AK Parti'den
Milletvekilleri arasında testlerin pozitif çıkma oranı bir dönem yüzde 30’lara ulaşmıştı. 4 doz aşı yaptırmalarına rağmen, Omicron’un etkisiyle son 10 günde çoğunluğu  AK Parti’den 9 kişi olmak üzere milletvekilleri yeniden virüse yakalanmaya başladı. AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ikinci kez virüse yakalandı.

CHP'den 2 vekil
Koronaya yakalanan AK Parti milletvekillerinden sadece Bülent Tüfenkçi, kısa süre hastanede tedavi gördü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti milletvekillerinden Emine Sare Aydın, Salih Cora, Emine Nur Günay ve Orhan Erdem’in tedavi süreçleri ise evde devam ediyor. CHP’den de İzmir Milletvekili Atilla Sertel ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, son dönemde korona geçirenler arasına girdi.

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