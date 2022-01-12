Bakan Pakdemirli duyurdu: Yüzde 50 hibe başladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında '17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17'nci Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden" dedi.