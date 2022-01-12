BIST 2.046
DOLAR 13,76
EURO 15,66
ALTIN 805,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ehliyetsiz sürücü kayalıkları aşıp denize düştü

Ehliyetsiz sürücü kayalıkları aşıp denize düştü

 SAMSUN’da, ehliyeti olmayan Y.Ö.'nün (25) kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kayalıkları aşarak denize düştü. Y.Ö., sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Abone ol

Kaza, dün akşam Tekkeköy ilçesi sahilinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kayalıkları aşarak denize düştü. Y.Ö., yoldan geçenlerin yardımıyla denizden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.Ö., tedaviye alındı. Y.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı 'Kurbağaadamlar' dalış yaparak denizde başka kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Başka kişiye rastlanılmamasının ardından vinçle denizden alınan hafif ticari araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu canlı yayına davet etti Erdoğan AK Parti MYK'da böyle cevap verdi
Kılıçdaroğlu canlı yayına davet etti Erdoğan AK Parti MYK'da böyle cevap verdi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
CHP'den kadın pedine gelen zamlar için öneri Bakan Yanık açıklama yapmıştı
CHP'den kadın pedine gelen zamlar için öneri Bakan Yanık açıklama yapmıştı
Anaokulunda taciz skandalı! 17 çocuğu istismar etti: Sapık bakın ne ceza aldı
Anaokulunda taciz skandalı! 17 çocuğu istismar etti: Sapık bakın ne ceza aldı
İzzet Yıldızhan çocukları kaç tane kızları kimdir kaç yaşında?
İzzet Yıldızhan çocukları kaç tane kızları kimdir kaç yaşında?
Vakalar patladı Omicron TBMM'yi vurdu! Covid-19'a yakalanan vekil sayısı 200'ü aştı
Vakalar patladı Omicron TBMM'yi vurdu! Covid-19'a yakalanan vekil sayısı 200'ü aştı
İzzet Yıldızhan eşleri kaç tane nikahlı ve imam nikahlı eşleri kimdir?
İzzet Yıldızhan eşleri kaç tane nikahlı ve imam nikahlı eşleri kimdir?
Sabah yazarından gıdadaki zamlar için radikal öneri: Kısıtlama getirilsin!
Sabah yazarından gıdadaki zamlar için radikal öneri: Kısıtlama getirilsin!
Murat Kurşun evlilikleri Ceylan ile ne zaman evlendi boşandı?
Murat Kurşun evlilikleri Ceylan ile ne zaman evlendi boşandı?
Tokat'ta çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan zanlı yakalandı
Tokat'ta çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan zanlı yakalandı