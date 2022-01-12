Kılıçdaroğlu canlı yayına davet etti Erdoğan AK Parti MYK'da böyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini canlı yayında tartışmaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Ben seni muhatap alır mıyım" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısına katıldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun Habertürk’te Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği program gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayına katılarak, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına verdiği cevaplardan dolayı memnun olduğunu belirttiği ifade edildi.

"Ben seni muhatap alır mıyım?"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun programın sonunda kendisini de programa bağlanmaya davet etmesi ile ilgili olarak ise, “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” dediği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca PKK’lı bir kişi ile fotoğrafı basına servis edilen HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in fezlekesi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, “Bu işi hızlıca çözün, bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi.