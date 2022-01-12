Hastaneye kaldırılan Temel Karamollaoğlu'nun son sağlık durumu açıklandı! Kemal Kılıçdaroğlu bilgi aldı

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatırılan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

Abone ol

Türkiye'de son zamanlarda artan koronavirüs vakalarından siyasetçiler de kaçamadı. Geçtiğimiz hafta koronaya yakalan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nden henüz çıkamadı. 80 yaşındaki Karamollaoğlu, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Sağlık durumu kamuoyu tarafından merakla takip edilen Karamollaoğlu'nun son durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Karamollaoğlu ile ilgili açıklamada bulundu



Saadet Partisi Lideri'nin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı duyurulan açıklamada, "Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kaldığı hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüştü. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ziyarete ilişkin yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid19 tedavisi gören Sayın Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmiş, durumu hakkında bilgi almıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Temel Bey’in her gün daha iyiye gittiği ve yakında taburcu edileceğini öğrendiğini söylemiştir.” ifadelerini kullandı.