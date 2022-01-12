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Kanada aşı olmayı reddedenlerden sağlık vergisi alacak

Kanada aşı olmayı reddedenlerden sağlık vergisi alacak

Kanada'nın en yüksek nüfuslu ikinci eyaleti Quebec, Koronavirüs aşısı olmayı reddeden sakinlerinden "sağlık vergisi" almayı planladığını açıkladı.

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Vakalar artış gösterirken Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, "Aşı olmak istemeyen her yetişkinden sağlık katkısı alınacak. Artık bu noktadayız. Aşı olmayı reddedenler Quebeclilere ve hastane ekiplerine finansal yük oluşturuyor" dedi.

Legault, "Nüfusun yüzde 10'u, yüzde 90'ına yük oluşturamaz" diye konuştu. Verginin önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Quebec'te geçen hafta da içki ve esrar dükkanlarından alışveriş yapabilmek için aşılı olmak zorunlu kılınmıştı. Karar sonrasında aşı randevularında artış görüldü. 

Eyalette yükselen vakalar nedeniyle hastaneler dolarken, hatırlatıcı doz dağıtımında yavaş kalındı. Yeni kısıtlamalara tepkiler yükselirken geçen hafta üst düzey bir sağlık yetkilisi istifa etmişti.

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