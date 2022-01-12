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'Başörtüsü neden takıyorsunuz?' diyen Prof. Dr. Metin Kazancı için karar çıktı! Ankara Üniversitesi açıkladı

'Başörtüsü neden takıyorsunuz?' diyen Prof. Dr. Metin Kazancı için karar çıktı! Ankara Üniversitesi açıkladı

Başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek tepki çeken Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildiği açıklandı.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciyle diyoloğu kamuoyunun gündemine oturdu. Kız öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek sorular soran profesör büyük tepki toplamıştı. Bu ifadelerin ardından büyük tepki çeken Kazancı'yla ilgili Ankara Üniversitesi'den açıklama geldi.

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada,  Metin Kazancı'nın görevine son verildiği duyurularak "Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır. Üniversitemizin hiçbir biriminde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

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