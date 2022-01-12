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Dehşet! Fırıncı iş yerinde başından vuruldu evi kurşunlandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Dehşet! Fırıncı iş yerinde başından vuruldu evi kurşunlandı

 ADANA'da fırıncı Mücait Toroman (45), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulup, ağır yaralandı. Toroman'ın evine de tabancayla ateş açıldığı belirtildi.

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Olay, saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50175 Sokak'taki fırında meydana geldi. İddiaya göre, sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Toroman, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Tabancayı ateşleyen kimliği belirsiz şüpheli ise otomobille kaçtı.

Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Mücahit Toroman'ın bugün evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

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