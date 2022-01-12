Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.