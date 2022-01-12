Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi
EDİRNE'de kar yağışı etkili olurken Kırklareli'nde de şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İşte kentlerde son durum...
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.
Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Kentte sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı.
Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.