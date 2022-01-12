Erken seçim için CHP'li Oğuz Kaan Salıcı tarih verdi: Biz çok seçim kaybettik ama...

Erken seçim iddiaları Ankara'nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İktidar kanadı her fırsatta erken seçimin olmayacağını belirtirken, muhalefet ise seçim kararının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı katıldığı canlı yayında erken seçim için tarih vererek "Biz hazırız. Bugün de seçim olsa hazırız." diye konuştu.

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Erken seçim için Millet İttifakı'nın iktidara yaptığı çağrı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu. Seçim kararının kaçınılmaz olduğunu belirten Salıcı "AK Parti kolay kolay seçim istemez. Elinde mevcut bir güç var ve bunu devam ettirmek ister. Biz de ülkenin bu sıkıntıdan çıkması için seçim olmasını istiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki sonbaharda seçime gideceğiz." dedi.



"Biz hazırız. Bugün de seçim olsa hazırız" diyen Salıcı "Seçime hazır olmanın koşulları var. Bu pazar seçim olsa CHP sandıkların başına yerleştireceği sandık sorumlularının yüzde 95'i hazır. Sandığa ne giriyorsa onun çıkmasını sağlamamız lazım. Vatandaşımızın da kendi oyuna sahip çıkacağı bir sorumluluk göstermesi lazım." diye konuştu.







"Nüfusun yüzde 50'si CHP tarafından yönetiliyor"

Salıcı "Biz çok seçim kaybettik ama bu sefer kazanacağız. Nerede yanlış yaptık diyerek çok ders çıkarttık. Eğer ders çıkarmamış olsaydık 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin toplam 11 büyükşehir CHP tarafından yönetiliyor olmazdı. Nüfusun yüzde 50'si yapıyor. Biz aslında yerelde iktidarız. İktidar bunu çekemediği için bize baskı uygulamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.



HDP ittifaka katılacak mı?

"HDP millet ittifakına katılacak mı?" sorusuna Salıcı "Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok. İktidar bizi yan yana getirme gibi bir algı oluşturursa başarılı olacağını düşünüyor." yanıtını verdi.







"Bunlarla boğuşmaya devam edeceğiz"

CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili Salıcı "Bizim belediye başkanlarımıza hiçbir şey yapamazlar. İstanbul'un ikinci seçimi bunun için oldu. Hayatı boyunca "millet iradesi" lafı ağızlarından düşmeyen iktidar, millet iradesi kendi aleyhlerine tecelli edince korktu ve ne yapacağını bilemedi. Halk geçinemiyor. Sorunu çözmeye çalışan bir AK Parti iktidarı var ama meselenin tamamını görmüyor. Pansuman tedbirlerle uğraşıyorlar. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ve dünyada da kimsenin arkasında durmadığı ekonomi teorisi uygulanmaya çalışıldığı sürece biz bunlarla boğuşmaya devam edeceğiz." dedi.