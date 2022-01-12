Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Muhalefet yakında karakolluk olursa şaşırmayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefeti adeta topa tuttu. Çalışanların maaşlarına Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılacağını belirten Erdoğan, Millet İttifakı'nın hala cumhurbaşkanı adayı belirleyememesine gönderme yaparak, "Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grubu'nda konuştu. Yeni yılın milletimize hayırlar getirmesini dileyerek başlayan Erdoğan, Şanlıurfa sınırında şehit olan askerlerimiz ve Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ı rahmetle andı. İşte "Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki tarihte olmuş hadiseler gibi dinleyecekleri nice olayları bizzat yaşadık" diyen Erdoğan, enflasyonla mücadelede yaz aylarında sonuç alınacağını söyledi. Millet İttifakı'nın hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini hatırlatan Erdoğan, HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle fotoğrafları üzerinden HDP ve CHP'yi topa tuttu. İşte Erdoğan'ın canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları...

- Türkiye'de hangi dönemde her kim ülkenin makus talihini değiştirmek için adım atmış ise başına gelmeyen kalmamıştır. Menderes'in akıbeti dar ağacında nihayete ermiş, Erbakan'ın Özal'ın önleri darbelerle kesilmiş. AK Parti'nin yılları bu habis zihniyet ile mücadele ile geçmiştir. Biz yaşadıklarımızı unutursak diğer insanlar elbette unutur.

- Ülkemizi Türkiye modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Biz kaybederken kazananlar kimlerse, biz ağlarken gülenler kimlerse bu felaketin müsebbibi odur.

- İktidarımızın ilk yıllarında vesayetin, bürokrasisiyle, iş dünyasıyla önümüze hangi engeller çıkardığı daha dün gibi gözlerimizin önündedir. Bugünkü gençlere anlatsak milattan önceki tarihte olmuş hadiseler gibi dinleyecekleri nice olayları bizzat yaşadık.

- Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, tüm terör örgütleri kullanılarak şehirlerimize ve sınırlarımıza başlatılan saldırıları, FETÖ vasıtasıyla teşebbüs edilen darbe girişimlerini, diplomatik çirkeflikleri, güç gösterilerini birer birer bertaraf ettik. Biz mücadele bayrağını hep yüksekte tuttukça maruz kaldığımız saldırıların cephesi daha da genişledi.

- Ekonomide son 3-4 yıldır yaşadığımız dengesiz gelişmelerin bir sebebi de finans araçlarının bu cephenin bir unsuru olarak devreye alınmış olmasıdır. Şöyle geriye dönüp son 3-4 yılda ekonomide neler oldu diye baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf şudur:

ABD, ekonomimizi mahvetmeye yöneldi

- Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini milletimizin şanlı direnişiyle bertaraf ettikten sonra Batılı ülkelerin gizlemeye gerek bile görülmeyen husumetiyle karşı karşıya kalmıştır.

- Bunlardan NATO müttefikimiz ABD, ülkemizle arasındaki yaklaşım farklılıklarını doğrudan ekonomimizi mahvetme tehdidiyle sergilemeyi tercih etmiştir.

- Kimi Avrupa ülkeleri ise aynı tavrı daha dolaylı yöntemlerle ortaya koymuşlardır. Batı’nın güdümündeki bazı bölge ülkelerinin devreye sokulmasıyla bu karmaşık tablo giderek derinleşmiştir.

- Savunma sanayi ürünlerinde ve çeşitli ticari başlıklarda ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo, finans araçlarının daha öne çıkarıldığı farklı bir boyuta taşınmıştır.

- Geçmişteki saldırılarda yaptığımız gibi bu süreçte de hemen tedbirlerimizi alarak zayıf noktalarımızı güçlendirip eksiklerimizi tamamlayarak mücadele saflarını sıklaştırdık.

Çalışanların maaş durumunu Temmuz'da gözden geçireceğiz

- Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Türkiye döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır. Kısa sürede bunu ortadan kaldırarak haksız fiyat yükünün önüne geçeceğiz.

- Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre gerekirse Temmuz ayında çalışanlarımızın durumlarını yeniden gözden geçireceğiz.

Özel okullarda fiyat artışını yüzde 36 ile sınırladık

- Özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladık. Biz kimin ne dediğine değil kendi stratejimize bakarak işleri yürüteceğiz.

- Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. İşte o zaman Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 tarihi bir dönüm noktası unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir. Ekonomide şampiyonlar liginin parçası haline getirme konusunda azimliyiz.

CHP'li belediyelerin elektriği bedava vermesi için teklif veriyoruz - CHP'nin bunca muhalefet döneminde bir vizyon ortaya koyduğunu gören var mı? Alternatif teklif getirdiğini duyan var mı? Milletimizin derdine derman olduğunu duyan, bilen var mı? Yok. Ne işe yarar bu CHP? Bunun cevabını başındaki zata bakarak anlayabilirsiniz. - CHP'nin başındaki zat yalan ve çarpıtma siyaseti ile milletimizi güldürüyor. Ülkede komdeyen eksiği var ki orayı dolduruyor. Madem Kılıçdaroğlu işin eğlencesinde. - Bu zat, Şanlıurfa'nın CHP'ye geçmesi halinde elektriğin bedavaya verileceğini söylüyor. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali var. Biz de kendisine yardımcı olalım dedik. - Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesini teklif edelim dedik. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahçup etmeyelim. - Gerçi ilk başladığımız yerde 'Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun' deseler de, belediye başkanının CHP Genel Başkanı'nın vaadinden haberi yok herhalde. - Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada daha bulunayım. Hani kimsenin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya o söz kendi belediye başkanları tarafındana yaklar altına alındı. - Kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim belediye meclisindeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Karşımıza çıkacak aday için yakında saç saça başbaşa kavga ederlerse...

- Türkiye bu muhalefet sorununu nasıl çözer bilmiyoruz. İktidara takipler ama bir vizyon yok. Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar. Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın.

- Kendi değimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler. Bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir. İyice kontrolü kaybetmeye başladılar. Ağız sihaline tutulmuş kifayetsizler misali hezeyanlarının nereye varacaklarını kendileri de bilmiyor.

PKK'nın uzantısı bu kadını Meclis'te istemiyoruz - (HDP'li Semra Güzel) Ortaklarınızdan birinin terör örgütü üyesiyle resimleri yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik. PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. karma komisyonda da gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi, CHP, HDP sen neden susuyorsun?

- Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım.

CHP dinimize sövüyor, bunları hala savunacak mısınız

- Bu CHP kalkıyor dinimize maalesef sövüyor. Bunları hala CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar. Gerçeği görün. Sizlere bunları delilleri ile ispatlıyoruz. CHP dün de buydu, bugün de bu. Bu kafa ile giderse yarın da böyle olacak.

Eli silahlı sevgiliden gelecek icazeti bekliyorlar

- PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bu teröre sırtını dayamak veya karşı durmak meselesidir. Gerisi lafıgüzaftır.

- Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Elinde silahı olan teröristi ipini kaptıran siyasetçi, tercihini kandan ve zulümden yana kullanmış demektir.

- Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir siyasete, siyasetçi tayfasına müsamaha gösterilemez. Bu hususun demokrasi ile hakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu teröre sırtını dayamak ya da teröre karşı durmak meselesidir.

İYİ Parti yakında kimlik bunalımına girer

- Sözde milliyetçi diğer ittifak ortağı (İYİ Parti) şehit yakınlarına sövmekle meşguldür. Bu parti biraz daha böyle devam ederse ciddi bir kimlik bunalımına sürüklenecektir. Bu ucube yapıya yaranmak için çırpınan diğerlerinin durumunu da ibretle izliyoruz.

- Milletimize karşı en büyük vebalimiz Türkiye'yi bu ucube ittifakın eline bırakmamaktır. Ülkemizin bu tarihi yol ayrımında yeniden eski kaos günlerine dönmesi milletimizin başına gelebilecek en büyük felakettir.