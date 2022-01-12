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İstanbul barajlarından uzun aradan sonra sevindiren haber

İstanbul barajlarından uzun aradan sonra sevindiren haber

Barajlarda doluluk oranı uzun aradan sonra yağışlar sayesinde yarısından fazlasını geçti.

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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları uzun bir aradan sonra yüzde 50’yi geçti. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki su seviyesi yüzde 50.32 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışı ile birlikte barajların su seviyelerindeki artış devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (iSKİ) yapılan ölçümlerde dün yüzde 48.87 olan su seviyesi kent genelinde etkili olan yağışlarla yüzde 50.32’ye çıktı. Barajlardaki doluluk oranının bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışıyla daha da artması öngörülüyor.

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