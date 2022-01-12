Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye için 'harika zaman' açıklaması Varlık Fonu Şirketleri masada

Abu Dabi yatırım fonu başkanı Al Suwaidi, Financial Times'a yaptığı açıklamada, zayıf TL'nin kendileri için fırsat yarattığını, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketler için de görüşme yaptıklarını söyledi.

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Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Türkiye'deki yatırım hazırlıkları ile ilgili İngiliz Financial Times (FT) gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TL'deki zayıflığın fırsatlar sunabileceğine dikkat çeken Al Suwaidi, “Eğer uzun vadeli bakarsanız, Türkiye'de varlık satın almak için harika bir zaman” dedi.

Zayıf TL nedeniyle Türkiye'de satın alma yapmak için ‘harika bir zaman' olduğunu belirten Al Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu ile bir dizi fırsatla ilgili görüşme halinde olduklarını, TVF bünyesindeki şirketlerin de masada olduğunu söyledi.

Yatırım için düşünülen sektörler

TL'nin serbest düşüşte olduğu, kriz uyarılarının arttığı ve çok az yabancı yatırımcının yatırım yapmaya gönüllü olduğu bir dönemde Abu Dabi kamu yatırım fonu tarafından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım sözü verildiğini hatırlatan FT, fonun Türkiye'de şu an yatırım peşinde olduğunu, finans, lojistik ve gıda sektörlerinin ön planda bulunduğunu aktardı.

Suwaidi, “Sizi dahil edebilecekleri ya da bir platform geliştirebileceğiniz atıl varlıkları var, birlikte birkaç şeye bakıyoruz” dedi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Türkiye’yi ziyaret ettiği 2021 yılı Kasım ayı, TL’nin 2001 krizi sonrasındaki 20 yılda en sert değer kaybı yaşadığı ay olarak tarihe geçmişti. Dolar/TL kuru kasımda yüzde 40,3 oranında artmıştı.

10 milyar dolarlık fon ayırıldı

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın 24 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da imzaladığı işbirliği anlaşmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Al Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır.” demişti.