Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu! İsmail Kartal kimdir eşi ve çocukları Fenerbahçe kariyeri

FENERBAHÇE ile ilgili son dakika gelişmesi...Fenerbahçe'de sezonun geri kalan bölümü için teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz.

İsmail kartal kimdir?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Anadolukavağı mahallesinde dünyaya geldi.

Futbol yaşantısına Sarıyer Spor Kulübü'nde başladı. Daha sonra Gaziantepspor’a transfer olan Kartal, iki yıl bu kulüpte oynadı. Daha sonra 1983 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Futbol hayatının neredeyse tamamını geçirdiği Fenerbahçe’de 1983-1993 yılları arasında 235 maç oynadı. Esmer tenli olması sebebiyle “Arap İsmail” diye anılan Kartal, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 de gol attı. Müjdat Yetkiner, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman gibi 90’lı yıllının Fenerbahçe’siyle özdeşleşen futbolculardan oldu. 1993-1994 sezonunda Denizlispor’a, 1994-1995 sezonda da Adanaspor'da oynadıktan sonra futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

İsmail Kartal'ın Teknik Direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe altyapısında çalıştı. Daha sonra ilk teknik direktörlüğünü Karabükspor’la yaptı. Devamında Sivasspor’un başına geçti ve Yiğidoları 1. Lig şampiyonu yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başına geçti ve sezon ortasında görevinden ayrıldı. Ardından Malatyaspor’un başına geçse de oradan da ayrılıp FB TV'de yorumculuğa başladı. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor’un başına geçti. Burada da tutunamayan Kartal, 2008-2009 Konya Şekerspor’un başına geçti. Konya Şekerspor’un başında da istikrar sağlanamayınca görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe kariyerinde neler var?

Konya Şekerspor’dan da ayrılınca 2010 yılında Fenerbahçe’de göreve başladı. 2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı çalıştırıcı olarak çalıştı. Ersun Yanal’ın görevinden olaylı şekilde ayrılmasıyla, Başkan Aziz Yıldırım tarafından teknik direktörlüğe getirildi.

İsmail Kartal 2014-1015 sezonunda 46 maçta 2.17 puan ortalaması yapmıştı.