BIST 2.061
DOLAR 13,81
EURO 15,69
ALTIN 807,44
HABER /  GÜNCEL

Bill Gates'e 'insanlara çip taktıracağı' soruldu

Bill Gates'e 'insanlara çip taktıracağı' soruldu

Koronavirüs pandemisi sürecinde aşılarla ve chiplerle ilgili komplo teorilerinin odağı olan Bill Gates'e soru açık açık soruldu.

Abone ol

Bill Gates, 'aşılar yoluyla çip takılacağı yönündeki' komplo teorilerine ilişkin "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" yönündeki sitemini yineledi.

Eski Microsoft CEO'su ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hakkında sıkça öne sürülen ve insanlara 'çip yerleştirildiğine ilişkin' komplo teorilerine bir kez daha yanıt verdi. Gates "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" diye sordu.

Omicron vakasıyla ilgili de konuşan Gates yakında bu varyantın 'mevsimsel grip gibi tedavi edilebileceğini' söyledi ve 'en azından gelecek yıl için çok fazla bağışıklık yaratacağını' açıkladı.

Ancak uyarılarda da bulunan Gates'e göre diğer varyantlara göre nispeten daha hafif olsa da, hastaneler, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan çok sayıda Omicron vakası ile dolmuş olabilir.

Gates ayrıca, 'şimdilik Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkmasının olası olmadığını' düşündüğünü söylese de, "Pandemide çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'den Konyaspor'un ertelenme talebine yanıt geldi
Başakşehir'den Konyaspor'un ertelenme talebine yanıt geldi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
10 TL vermek istemiyorlar! 150 TL ceza ödüyorlar: Bulmakta zorluk çekiyorlar
10 TL vermek istemiyorlar! 150 TL ceza ödüyorlar: Bulmakta zorluk çekiyorlar
Bakan Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Burun spreyi geliştirildi! Omicron'a karşı 8 saatlik kalkan
Burun spreyi geliştirildi! Omicron'a karşı 8 saatlik kalkan
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu! İsmail Kartal kimdir eşi ve çocukları Fenerbahçe kariyeri
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu! İsmail Kartal kimdir eşi ve çocukları Fenerbahçe kariyeri
İstanbul barajlarından uzun aradan sonra sevindiren haber
İstanbul barajlarından uzun aradan sonra sevindiren haber
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye için 'harika zaman' açıklaması Varlık Fonu Şirketleri masada
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye için 'harika zaman' açıklaması Varlık Fonu Şirketleri masada
Mersin'in Tarsus ilçesinde karı koca 5 saat arayla koronvirüsten öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde karı koca 5 saat arayla koronvirüsten öldü
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak