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10 TL vermek istemiyorlar! 150 TL ceza ödüyorlar: Bulmakta zorluk çekiyorlar

10 TL vermek istemiyorlar! 150 TL ceza ödüyorlar: Bulmakta zorluk çekiyorlar

KOCAELİ'de bazı araçların yanlış alanlara park edilmesi trafiğin felç olmasına ve vatandaşların zorluk çekmesine sebep oluyor. Otopark ücreti ödemekten kaçınan ya da acil durumları sebebiyle yanlış yere araçlarını park etmek zorunda kalan bazı sürücüler, park ve çekici cezası ödemek zorunda kalıyor.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde kenarlarına, yaya geçitlerine, otobüs duraklarına, ve kaldırımlara araçlarını park eden sürücüler trafiğin aksamasına sebep olurken, aynı zamanda kendi ceplerine de zarar veriyor. Yanlış alanlara park edilen araçlar, zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparklarına çekiliyor. Otopark ücreti ödemekten kaçınan ya da acil durumları sebebiyle yanlış yere araçlarını park etmek zorunda kalan bazı sürücüler, bu kez de hem çekici hem de park cezası ödemek zorunda kalıyor.

Yanlış park edilen araçlar sebebiyle acil durum araçlarının (itfaiye, ambulans, ekip otoları) bazı sokaklara giremediğini söyleyen yediemin otopark çekicisi Yasin Doğan, "Vatandaşlar park konusunda duyarlı değiller. Araçları hep yanlış yerlere park ediyorlar. Örneğin duraklara park ediyorlar otobüsler ise duraklarda duramıyor. Caddede üzerinde yaya geçitlerine ve kaldırımlara park ediyorlar. İtfaiye ve ambulans sokaklara girmekte zorlanıyor." dedi.



"Otoparklara park etmelerini istiyoruz"
Doğan "Çarşıda 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde otopark olmasına rağmen araçları yanlış yerlere park ediyorlar. Otoparka 10-15 TL vermek istemeyip yanlış yere park ettiklerinde 150 TL ceza ödüyorlar ve araçları çekiciyle otoparka gidiyor. Araçları yediemin otoparkına çekildikten sonra bulmakta zorluk çekiyorlar. Çekildiği otoparka giderken taksi ve çekici ücreti ödüyorlar. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını, otomobillerini yanlış yerlere park etmemelerini, otoparklara park etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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