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Başakşehir'den Konyaspor'un ertelenme talebine yanıt geldi

Başakşehir'den Konyaspor'un ertelenme talebine yanıt geldi

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma ile ilgili yaptığı erteleme başvurusunu olumlu karşıladı.

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Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma ile ilgili yaptığı erteleme başvurusunu olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz” denildi.

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