e okul VBS girişi yapma öğrenci girişi 2021 ekranı TC ile giriş

Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken sınav maratonuna başlayan öğrenciler ve veliler e okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır araştırması yapmaya başladı. Devamsızlık, sınav notu gibi bilgilerin anında öğrenildiği sistem e okul VBS girişi nasıl yapılır, sınav notu sorgulama nereden yapılır, detaylı anlatım haberimizde.

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Yarıyıl tatili için az bir zaman kala öğrencilerin heyecanlı sınav maratonu da başladı Veliler ve öğrenciler e okul sistemi nedir, e okul VBS girişi nasıl yapılır araştırması yapmaya başladı. E Okul sistemi ile öğrenciler ve veliler ve öğrencilerin notlarını, ders programlarını okula gitmeden kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Eğitim için büyük bir gelişme olan ve kolaylık sağlayan E Okul Nedir? E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

e okul nedir:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında kullanıma açılan hizmet sistemi olan E okul sistemi ile öğrencinin eğitime başladığı günden itibaren mezun olana kadar takip edilen süreci tüm detaylarıyla ulaşabileceğimiz sistemdir. Tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarının kullanması gereken bir yazılımdır.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

e okul giriş nasıl yapılır:

Veli bilgilendirme sistemi ve yönetim sistemi olarak iki farklı girişi vardır.

- E-Okul sistemine giriş yapmak için öncelikle https://e okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmalısınız.

- E-Okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde karşınıza çıkacak sayfada, ilk olarak resimde verilen sayıları doğru bir şekilde kodlayınız.

- Sonra öğrencinin T.C. kimlik numarasını giriniz.

- Son olarak da öğrencinin okul numarasını girdikten sonra tamam butonuna tıklayınız.

-Daha sonra karşınıza çıkan sayfadan öğrenci fotoğrafı ile birlikte bazı kimlik bilgilerine girerek veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilirsiniz.

- E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrencinin okulla ilgili durum bilgilerini, okul ve öğrenci ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

e okul VBS girişi nasıl yapılır:

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının ders başarılarını, sonuçlarını takip edebileceği bilgilendirme yazılımıdır. Online site üzerinden öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlar. Veliler tarafından sıklıkla kullanılan bu sistem ile eğitim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

- Yukarıda ki linke tıkladıktan sonra üst kısımda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş' bölümüne tıklayınız.

- O bölümün altında yer alan 'Öğrenci T.C. Kimlik No' ve 'Öğrenci Okul No' kısımlarını doldurup yandaki kutuda yazan rakamları sağ taraftaki boş alana giriniz.

- Ardından açılan sayfada karşınıza her açılışta farklı

sorular gelecektir. Bu sorular öğrencinin kimlik bilgilerini doğrulamak

amaçlıdır. Bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra öğrencinin fotoğrafını

seçiniz.

- İşlemleri yaptıktan sonra alt kısımda yer alan 'Tamam' butonuna tıklayınız.

E Okul devamsızlık nasıl bakılır?

1) E Okul sayfasına girişinizi yapınız.

2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayınız.

3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan Devamsızlık Bilgisine giriniz.

4) E Okul devamsızlık bilgileriniz altta bulunan panelde belirtilmiştir.

E-Okul giriş ile not bilgisi nasıl öğrenilir?

İlk olarak e-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.

Sayfada karşınıza çıkan panelde öğrencinin kimlik bilgileri ve okul numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Siteye erişim sağlandıktan sonra sayfanın sol tarafında menü ve bilgi alanlarının yer aldığı bir panel açılacaktır. Bu panel üzerinde 'Not Bilgisi' başlığı karşınıza çıkar. Bu başlığa tıklayarak öğrencinin not bilgisine ulaşabilirsiniz. Öğrencinin sınav notlarını ders ortalamasını buradan öğrenebilirsiniz.