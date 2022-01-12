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Hulusi Akar'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye telefonu

Hulusi Akar'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'a taziye telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u telefonla arayarak, Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u telefonla arayarak Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziyelerini bildirdi.

Görüşmede Azerbaycan mevzilerini hedef alarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan’ın saldırgan tutumuna tepki gösteren Bakan Akar, Türkiye’nin her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında durduğunu, bundan sonra da haklı davalarında kardeşlerinin yanında olacağını vurguladı.

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