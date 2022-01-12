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Tokat'ta 26 yaşındaki genç fabrikada feci şekilde can verdi

Tokat'ta 26 yaşındaki genç fabrikada feci şekilde can verdi

TOKAT'ta üzerine çıktığı atıl durumdaki fabrikanın çatısı çökünce 15 metre yükseklikten düşen Onur Sağın (26), hayatını kaybetti.

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Pazar ilçesinde dün akşam saatlerinde Onur Sağın, evlerinin bitişiğindeki eski fabrikanın çatısına çıktı. Buradan, kendi evlerinin çatısına geçmek isteyen Sağın, fabrikanın çatısı çökünce yaklaşık 15 metre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sağın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Sağın’ın cansız bedeni, Pazar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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