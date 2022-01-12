Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ne dese kimse yemiyor

Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili 'köpük' ve 'müsilaj' tanımlarını kullanmasına tepki göstererek "Çünkü ne dese kimse yemiyor" dedi.

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Partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında enflasyonu tanımlarken önce 'köpük', sonra 'müsilaj', son olarak da 'şişkinlik' dediğini hatırlatarak, "Ne dese tutmuyor. Çünkü ne dese kimse yemiyor. Hiç boşuna uğraşmasın. Vatandaşlarımız enflasyonun ne olduğunu biliyor çünkü bizzat yaşıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon tanımlarına tepki göstererek, "Ülkenin partili, taraflı cumhurbaşkanı son bir hafta enflasyon sorunu için önce 'köpük' dedi, sonra 'müsilaj' dedi. Bugün de 'şişkinlik' demiş. Ne dese tutmuyor. Çünkü ne dese kimse yemiyor. Hiç boşuna uğraşmasın. Vatandaşlarımız enflasyonun ne olduğunu biliyor çünkü bizzat yaşıyor" dedi.

Gitmek isteyip gidemeyenlerin ülkesi

Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman maddi durumu iyi olan ailelerle zayıf olan ailelerin çocukları arasında böylesine bir eşitsizlik oluşmamıştı. Ortada çok büyük bir haksızlık ve adaletsizlik var. Bunun bedelini gençlerimiz ödüyor. Ülkeyi yönetenler bu sorunları çözmek yerine sabah akşam onlara hakaret ediyorlar. Gençler arasındaki en yaygın hissiyat yaşayacak başka bir ülke aramak. Ülkeden kaçamayan içinde olduğu cendereyle baş etmeye çalışıyor. Ağır bir depresyon yaşanıyor. Devlet kendi evlatlarına ağır bir depresyon sunuyor. Türkiye gitmek isteyip gidemeyenlerin ülkesi oldu.

Bu ülkede kapatmak dışında çözüm yok mu?

Beğenmedikleri her şey kapatılsın istiyorlar. Ülkedeki hukuk kırıntısının sahibi olarak bir Anayasa Mahkemesi kalmış, onu da kapatalım diyor. Almışlar ellerine bir çekiç, gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar. Çeyrek yüzyıldır koltuğunda oturan krizlerin ortağı Bahçeli'nin yine ortak olduğu bir iktidar bugünün hiçbir sorununu çözemez. Koltuğa sarılan Erdoğan artık hangi sorunu çözebilir. Son 4 yıldır ülke patinajda. Baskıyı benimsemiş bir zihinle hangi sorun çözülebilir? Tam tersine sorunlar derinleşiyor. Başka birileri de gencecik Enes'in ardından şunlar bunlar kapatılsın diyorlar. Bu ülkede kapatmak dışında başka bir çözüm önerisi yok mu? Devletin görevi gençlere kaliteli ve hesaplı yurt imkanı sunmaktır.

Bugünkü iktidar, bu otoriter ortaklık, bu ülkenin kaderi değil. Bu ülkenin gençleri kendini güvende hissetmeden hiçbirimiz özgür olamayacağız. Biz bu çaresizliği reddediyoruz. Bu ülkenin birbirinden güzel insanları bu mutsuzluğu haketmiyor. Batıya, ilerleyen Asya'ya bakıyoruz. Gençlerin önünde sınırsız bir hayal seti var.

Ne dese tutmuyor?

Ülkenin partili, taraflı cumhurbaşkanı son bir hafta enflasyon sorunu için önce 'köpük' dedi, sonra 'müsilaj' dedi. Bugün de 'şişkinlik' demiş. Ne dese tutmuyor. Çünkü ne dese kimse yemiyor. Hiç boşuna uğraşmasın. Vatandaşlarımız enflasyonun ne olduğunu biliyor çünkü bizzat yaşıyor.