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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan YSK üyelerine Erdoğan tehdidi

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan YSK üyelerine Erdoğan tehdidi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" diyerek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini tehdit etti.

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Gelecek Partisinin kurucularından olan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Recep Tayyip Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği yanıtta tehditlerle dolu ifadeler kullandı.

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'na konuşan Özdağ, bu soruya, "Hayır asla edemez. YSK'nin 11 üyesi de yüksek hakimdir. Anayasanın 101. maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AK Parti iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hakim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez" cevabını verdi.

"Afişe ederiz sokağa çıkamazlar"

Özdağ, YSK'nin başvuruyu kabul etmesi ihtimalini değerlendirdiği esnada ise tehdit dolu şu sözleri kullandı:

"Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nin 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar, onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, anayasayı çiğnetmeyiz."

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