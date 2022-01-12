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Uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi

Uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022'de saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacağı bildirildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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