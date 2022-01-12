Lille'de istediği kadar süre alamayan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu

Lille'de istediği kadar süre alamayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'yla anlaştı. Milli oyuncu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanacak.Abone ol
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yla anlaştı. Rusya kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille'den bedelsiz olarak kiralayacak.
Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon Euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzaların yakın süreçte atılması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille ile 22 maça çıkıp 671 dakika sahada kalabildi. Bu sürede milli futbolcumuz 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.