BIST 2.064
DOLAR 13,29
EURO 15,22
ALTIN 781,18
HABER /  SPOR

Lille'de istediği kadar süre alamayan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu

Lille'de istediği kadar süre alamayan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu

Lille'de istediği kadar süre alamayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova'yla anlaştı. Milli oyuncu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanacak.

Abone ol

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yla anlaştı. Rusya kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille'den bedelsiz olarak kiralayacak.

Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon Euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzaların yakın süreçte atılması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille ile 22 maça çıkıp 671 dakika sahada kalabildi. Bu sürede milli futbolcumuz 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Hamas'ı hedef almak için komondo yunusları devreye soktuğu iddia edildi
İsrail'in Hamas'ı hedef almak için komondo yunusları devreye soktuğu iddia edildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Masterchef Tahsin burger dükkanı nerede? Tahsin Küçük Yemekteyiz'e katılmış
Masterchef Tahsin burger dükkanı nerede? Tahsin Küçük Yemekteyiz'e katılmış
Kuzey Kore'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi
Kuzey Kore'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi
Prof. Dr. Coşkun Usta: Omicron ile koronavirüs kendi sonunu getiriyor
Prof. Dr. Coşkun Usta: Omicron ile koronavirüs kendi sonunu getiriyor
Kripto yatırımcılarına uyarı! Bitcoin ölüm kavşağına yaklaşıyor
Kripto yatırımcılarına uyarı! Bitcoin ölüm kavşağına yaklaşıyor
Takviye aşıda ezber bozan tavsiye! Avrupa Birliği kritik gelişmeyi duyurdu
Takviye aşıda ezber bozan tavsiye! Avrupa Birliği kritik gelişmeyi duyurdu
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan YSK üyelerine Erdoğan tehdidi
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan YSK üyelerine Erdoğan tehdidi
NATO-Rusya toplandı: Kolay değildi
NATO-Rusya toplandı: Kolay değildi
Uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi
Uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan açıklama geldi