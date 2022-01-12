Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Turkovac konusunda yine tatmin olmadı

Türk Tabipler Birliği'nin ardından Mehmet Ceyhan da Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac hakkında olumsuz açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan sonuçlar için Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Daha önce Turkovac için "önümde veri olmadan kimseye yaptırın diyemem" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bugün de açıklanan verileri beğenmedi.

3. faz sonuçları açıklandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver bir basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Tanrıöver, 1182 gönüllü üzerinde çalışma yaptıklarını kaydederek, “Bu ara analizden elde ettiğimiz bilgiler ışığında şunu çok net söyleyebiliriz: Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır. Ancak güvenlik, etkinlik ve İmmünojenitesi çalışmalarının halen devam ettiğini bir kez daha belirtmeliyim” dedi.

Mehmet Ceyhan: Bilim dünyası için bir anlam taşımaz!

Açıklanan verileri yorumlayan Mehmet Ceyhan, “Hiç yoktan iyidir diyelim ama projenin başında 40 bin 800 vakayla çalışacaklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz" ifadeleriyle şaşırttı. Ceyhan, özetle şunları söyledi:

Çalışmaların başında uluslararası ilgili yerlere gönderilen projede vaka hedefi 40 bin 800 olarak açıklandı. Bunun belgesi elimizde. 1182 vakayla Faz3 aşı çalışması olmaz.



Yani bu önveri olarak son derece yetersiz. Ama şu ana kadar bu bilgi de elimizde yoktu. Bunu daha yeni açıklıyorlar. Bazı detaylar da eksik… Turkovac aşısı, acil kullanım onayı sonrası kaç kişiye yapıldı bilmiyorum… Eğer varsa bu verilerin yayınlanması iyi olur.



Zaten aynı ekip Sinovac çalışması sırasında, 10 bin üzerinde vaka aldıklarında, o bile yetersiz dedik. Dolayısıyla tek başına çıkan sonuçlar yanıltıcıydı. Sinovac yüzde 83 etkin denildi, sonra Şili'de 10 milyon kişinin üzerindeki veri açıklandığında bunun yüzde 60'lar civarında olduğu görüldü. O yüzden 1182 vakalı Faz3 çalışması olmaz.

Ateş Kara'yı hedef almıştı

Mehmet Ceyhan geçtiğimiz günlerde de Prof. Dr. Ateş Kara'nın Turkovac için yaptığı “Elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron’a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. Turkovac’ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron’a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil” açıklamasını da hedef almıştı.

Ceyhan, Prof. Ateş Kara'yla ilgili, "Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. Açıklamalarını ciddiye almıyorum" yorumunda bulunmuştu.